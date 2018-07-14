Армения экономически и в целом России не нужна, но ею необходимо заниматься, заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» российский писатель и публицист Захар Прилепин.

По его словам, в Армении произошел переворот, и в этой ситуации Россия должна принимать какое-то решение.

Экономически, как считает Прилепин, Армения мало интересует Россию: в торговом балансе она занимает 65-е или 35-е место по отношению России; военная база — туда не доберешься. Да и вообще, по его оценкам, армяне практически все живут в России, на исторической родине проживает их малая часть.

По мнению публициста, нет ничего плохого в том, что Россия настроена экспансистски, однако этой экспансии на самом деле нет.

«Она настроена в божественно-метафизическом, прошу прощения, смысле, так, конечно. Потому что вот эти территории вокруг нас — это же не просто территории вокруг нас. Это место обитания и воронка евразийского пространства, где мы и есть основной, ну так получилось после Орды, мы основной игрок на этих пространствах. И поначалу всем казалось, что давайте отделятся Армения, Казахстан, Беларусь, Прибалтика и все заживут своей отдельной, особенной жизнью. Я не хочу обидеть никого из этих народов, но все прекрасно понимают, что суверенитет их стоит не очень дорого», — сказал Прилепин.

Публицист считает, что все страны постсоветского пространства, в том числе и Армения, хотят вступить в НАТО, чтобы освободиться от влияния России.

«Сама по себе квинтэссенция России, конечно, обыгрывает наших соседей. Она больше, огромней, и либо они втягиваются обратно в воронку воздействия России, либо они пытаются найти себе каких-то заокеанских партнеров», — сказал Прилепин.

По его словам, в России долгое время думали, что могут обойтись без окружающих ее стран, однако продолжают реагировать на проходящие в «ближнем зарубежье» процессы.

«Мы лет 25 сидели и думали, что обойдется, пусть они сами там, как хотят, а потом понимаем, что невозможно, чтобы они сами как хотят, потому что они чего-то хотят такое, что нам просто напрямую упирается пикой в спину или в бок. И приходится на это реагировать. Начинаешь реагировать и вползаешь в эту ситуацию. У России нет никакого желания, у российской власти, истеблишмента, тем более финансового истеблишмента, никакого вообще желания впутываться в эту историю», — сказал Прилепин.

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