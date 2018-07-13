Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 13:00 по времени Хельсинки (совпадает с московским) и пройдет в президентском дворце. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, который также рассказал журналистам, в каком формате пройдут переговоры, передает ТАСС.

«16 июля, Хельсинки, президентский дворец в центре финской столицы», — сказал он, говоря о месте встречи. «Запланировано, что начнем в 13:00», — отметил Ушаков, напомнив, что Трамп прибудет в Хельсинки заранее, а Путин — в понедельник. «Сколько времени президенты отведут на общение, мы не знаем. Никаких лимитов нет с нашей стороны», — добавил он.

Ушаков сообщил, что «начнется встреча с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков». «Затем состоятся российско-американские переговоры, очевидно, в формате рабочего завтрака, в которых будут участвовать некоторые члены делегаций», — сказал помощник президента.

«Затем лидеры проведут совместную пресс-конференцию», — сообщил Ушаков. «Предусмотрены выступления президентов, и потом лидеры ответят на четыре вопроса: по два вопроса с каждый стороны», — сказал он, отметив, что это типичный формат для пресс-конференций.

Ушаков не стал придавать значения формальностям дипломатического протокола, согласно которым зал, где проходят переговоры на высшем уровне, как правило, закрепляется за той или иной стороной. «Этот вопрос [на чьей территории пройдет встреча] — самый простой и, по-моему, он не беспокоит ни российскую сторону, ни американскую», — сказал он. «Договоренности о встрече в Хельсинки предшествовала определенная дипломатическая работа, которая проходила в закрытом порядке, о встрече договорились обе стороны, все согласовано, как это будет происходить. Всех это удовлетворяет», — заявил он.

Помощник президента РФ также посетовал на различные сообщения в СМИ, утверждавшие, что якобы именно Трамп настаивал на формате «один на один» в начале встречи. «Это все было согласовано, отвечает и нашим интересам, и мы тоже хотим чтобы встреча началась именно в таком формате», — пояснил он.

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