В центре Лондона в массовых акциях против визита президента США Дональда Трампа приняли участие более 50 тысяч человек.

Об этом сообщили в полиции столицы Великобритании. По информации организаторов протестов, на улицы вышли 250 тысяч человек.

В последний раз в Лондоне так много людей участвовали в митингах против войны в Ираке в 2003 году.

Протесты во второй день официального визита Дональда Трампа начались рано утром. Участники митинга запустили в небо над Парламентской площадью шестиметровый воздушный шар в виде пупса с лицом Трампа. На его запуск активистам удалось собрать более 20 тысяч фунтов и получить разрешение от мэрии Лондона.

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