Британские следователи обнаружили в доме отравленного британца Чарли Роули в Эймсбери емкость, в которой содержалось нервнопаралитическое вещество, говорится в заявлении Скотланд-Ярда, опубликованном в пятницу.

«В среду, 11 июля, маленький флакон был найден в ходе обыска в доме Роули в Эймсбери», — отмечается в сообщении.

Как передает Интерфакс, по данным полиции, специалисты провели анализ обнаруженной емкости и подтвердили, что вещество, которое содержалось внутри, соответствует составу «Новичка».

«Дальнейшие тесты будут проведены для того, чтобы установить, принадлежит ли это вещество той же партии, которой отравили Сергея и Юлию Скрипалей в марте. Этот вопрос остается главным приоритетом полиции», — подчеркнули в Скотланд-Ярде.

30 июня в городе Эймсбери мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Затем женщина скончалась.

Позднее британская полиция сообщила, что пара получила отравление якобы в результате воздействия на них отравляющего вещества «Новичок», от которого, по утверждению Лондона, в марте в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

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