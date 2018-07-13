США предъявили заочные обвинения 12 российским разведчикам по делу о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Об этом объявил первый заместитель министра юстиции США Род Розенштейн, сообщает Reuters.

Все они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов для их последующей публикации. Отмечается, что они устанавливали специальное программное обеспечение на компьютеры, чтобы следить за пользователями и читать их переписку.

В пресс-релизе Министерства юстиции указаны имена обвиняемых. Это Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.

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