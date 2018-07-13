В Турции 18 июля закончится режим чрезвычайного положения, действующий после попытки переворота в июле 2016 года. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калын, передает The Daily Star.

«Нынешний режим ЧП подходит к концу в ночь на 18 июля. Президент [Реджеп Тайип Эрдоган] намерен его не продлевать», — указал представитель главы государства.

Калын добавил, что отмена режима не показывает слабости властей и не дает возможность террористам действовать.

«И если возникнет угроза, которая потребует введения режима ЧП, он снова будет введен», — заявил пресс-секретарь.

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