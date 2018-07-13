Число погибших при взрыве, который прогремел в ходе предвыборного митинга в пакистанской провинции Белуджистан, достигло как минимум 70-ти.

Как передает РИА Новости, ранее поступали сообщения о 15 погибших и 25 пострадавших. Также сообщалось, что при взрыве погиб кандидат от недавно сформировавшейся партии «Белуджистан Авами» (Balochistan Awami Party), ее лидер Навабзада Сирай Райсани.

Инцидент произошел в пятницу утром в 50 метрах от места проведения предвыборного митинга лидера альянса ультраправых политических движений Пакистана Муттахида Маджлис-э-Амаль Ахрама Хана Дуррани, который будет участвовать в парламентских выборах в стране, назначенных на 25 июля.

Minval.az