Россия выступает гарантом урегулирования ситуации, в которой по-своему прав Азербайджан.

Об этом в интервью АПА сказал лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, выражая отношение к участию депутатов Госдумы и российских экспертов в мероприятии, прошедшем в селе Джоджуг Марджанлы Джабраилского района.

«И армяне по своему правы. Нельзя просто взять и отвергнуть их. Поэтому любые встречи мы одобряем, они идут только на пользу. Разговоры в любом случае лучше войны. Кроме того, нужно понимать, что мы не можем занять однозначную позицию в пользу одной из сторон, потому что это приведет лишь к осложнениям. Так устроено человечество и мировая политика. В наших интересах поддерживать рабочие отношения со всеми, потому что нам не выгодны кризисы возле наших границ».

«Мы в ЛДПР уже много лет повторяем наш рецепт. На всем постсоветском пространстве множество межнациональных, территориальных конфликтов, не только вокруг Нагорного Карабаха, но и вокруг Южной Осетии, Абхазии, Восточной Украины, Крыма, между Киргизией и Узбекистаном и другие очаги. Все они – результат ошибочного разделения при большевиках некогда единой страны на национальные регионы да еще и по искусственным границам. Это старое решение детонировало 70 лет спустя, когда СССР распался. Исправить ситуацию можно только исправив первоначальную ошибку, поэтому мир на территории бывшего СССР наступит только в случае воссоединения единой страны, чтобы все народы чувствовали себя как дома на одной большой территории, и не нужно было делить, толкать и резать границы», — отметил он.

«Но заставить мы никого не можем. Объединяться можно только добровольно (и рано или поздно мы к этому придем), а пока что мы вынуждены соблюдать баланс интересов, чтобы тот или другой тлеющий или замороженный конфликт не превращался в горящий.

Я прекрасно отношусь к Азербайджану и президенту Ильхаму Алиеву, с которым знаком лично, я хорошо знал его отца Гейдара оглы Алиева, я много раз встречался с представителями азербайджанской диаспоры в России и посещал вашу прекрасную страну. Но взаимоотношения многих стран, особенно соседей, так переплетены в истории, что просто невозможно всегда угождать всем. Например, Израиль имеет ужасные отношения с Ираном. Но мы же не можем выбрать только одно из этих государств и не сотрудничать со вторым. Более того, мы можем использовать наши хорошие отношения с Тель-Авивом и Тегераном, что сближать их позиции. Так и в ситуации с Арменией и Азербайджаном. Да, между вашими странами есть тяжелый спор из-за Нагорного Карабаха, но из-за этого мы же не можем строить отношения только с одной из стран, а со второй их оборвать. Мы не можем занимать однозначную позицию в пользу только Азербайджана или Армении.

Кроме того, Россия – это глобальная держава и отвечает за обеспечение безопасности во многих уголках мира, прежде всего, у своих границ. Один опаснейших очагов нестабильности сейчас расположен на Ближнем Востоке, и он всегда может сдвинуться на север, где расположены страны Азии и Южного Кавказа – прежде всего, Армения и Азербайджан. И обе ваши страны играют важнейшую роль в поддержании безопасности, поэтому и конструктивные отношения нам нужны с обеими странами».

Minval.az