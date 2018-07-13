Из бюджета Турции на 2018 год на исследования и разработки в сфере обороны выделено 3,7 миллиарда турецких лир, что на 113 процентов больше, чем в 2017 году.

Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на данные Института статистики Турции.

В 2017 году в целом на сферу исследований из госбюджета Турции было выделено 12,9 миллиарда турецких лир, что на 17,5 процента больше показателя 2016 года (10,7 миллиарда турецких лир).

Основные государственные расходы на указанную сферу в 2017 году пришлись на исследования, проводимые вузами Турции, которые составили 2,9 миллиарда турецких лир.

Далее следуют расходы на исследования в сфере обороны — 1,9 миллиарда турецких лир. В 2018 году ассигнования на исследования в сфере обороны Турции выросли до 3,7 миллиарда турецких лир.

В 2017 году на исследования в сфере развития технологий и индустрии из госбюджета Турции был выделен один миллиард турецких лир. В нынешнем году на эти цели выделено 995 миллионов турецких лир.

Четвертое место в списке заняли исследования в сфере медицины. В прошлом году государство выделило на эти цели 280 миллионов турецких лир, а в нынешнем – 277 миллионов турецких лир.

В Турции в 2017 году на исследования в сфере топографии из госбюджета было выделено 250 миллионов турецких лир, а в 2018 году – 255 миллионов турецких лир.

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