Германия депортировала гражданина Туниса Сами А., который в прошлом был личным телохранителем Усамы бен Ладена — экс-главы террористической группировки «Аль-Каида».

Как передает ТАСС, об этом сообщило в пятницу немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

42-летний тунисец проживал с 2005 года в городе Бохум. Еще в апреле власти земли Северный Рейн — Вестфалия занесли его в список потенциально опасных лиц. Однако выслать его из Германии власти ФРГ не могли, поскольку высший административный суд в Мюнстере постановил, что мужчина в случае возвращения на родину мог подвергнуться там пыткам.

В конце июня Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев отозвало решение о недопустимости депортации Сами А., в основе которого лежало судебное постановление. После этого — 25 июня — он был задержан.

Усама бен Ладен был ликвидирован 2 мая 2011 года в своем доме в пакистанском Абботабаде в результате операции спецназа ВМС США.

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