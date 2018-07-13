Комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) отстранила президента организации Кирсана Илюмжинова от занимаемой должности.

Как передает ТАСС, об этом сообщает пресс-служба организации.

Заседание комиссии прошло 23 и 24 июня в Цюрихе, жалобу на действующего президента FIDE подал вице-президент организации Георгиос Макропулос. Комиссия постановила, что Илюмжинов в период с марта 2017 года по апрель 2018-го неоднократно нарушал правила кодекса этики организации, ставя свои интересы выше интересов организации и превышая свои полномочия.

По мнению комиссии, Илюмжинов пытался «дискредитировать членов президентского совета FIDE, делая ложные и провокационные заявления и отказываясь покинуть свой пост после закрытия банковских счетов организации». Отмечается, что действия Илюмжинова нанесли FIDE серьезный репутационный и финансовый ущерб, что негативно сказалось на имидже шахмат.

Суммарно Илюмжинов отстранен на 18 месяцев. С 13 июля текущего года он обязан отбыть шестимесячное отстранение, остальные 12 месяцев носят условный характер с испытательным периодом на два года. 3 октября на конгрессе FIDE в грузинском Батуми пройдут выборы главы организации, Илюмжинов, который возглавляет FIDE с 1995 года, не стал баллотироваться на новый срок. На пост главы FIDE претендуют Макропулос, британский гроссмейстер Найджел Шорт и член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович.

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