Один из самых популярных сериалов всех времен и народов «Игра престолов» претендует сразу на 22 статуэтки премии Emmy.

Как сообщает «Газета.ru», список претендентов юбилейной 70-й главной премии США в области телевидения был опубликован в четверг на официальном сайте награды, присуждаемой за лучшие работы в области телеискусства.

Пропустившая в 2017-м году премию из-за позднего старта седьмого сезона телевизионная сага побила рекорды по числу номинаций и обошла главных конкурентов – сериалы «Мир Дикого Запада» (21 номинация) и «Рассказ служанки» (20 номинаций).

В числе прочих «Игра престолов» представлена в главной номинации премии – «Лучший драматический сериал». Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау и Лена Хиди номинированы на премию в категории «Роль второго плана».

Напомним, что ранее «Игра престолов», съемки финального восьмого эпизода которой завершились на днях, получила 38 статуэток Emmy. Сколько добавится новых наград у этого сериала, узнаем 17 сентября.

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