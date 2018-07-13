Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил вызвать посла Евросоюза в Тель-Авиве Эммануэля Жофре в израильский МИД.

Как передает «Анадолу», об этом сообщает администрация премьера Израиля.

В сообщении отмечается, что Нетаньяху поручил гендиректору МИД Израиля вручить послу ЕС ноту протеста.

«По-видимому, они [ЕС] не понимают, что Израиль является суверенным государством», — сказал Нетаньяху, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, ЕС вмешивается в законодательный процесс в Израиле.

Израильские СМИ сообщают, что нота протеста связана с новым законопроектом, разрешающим государству основывать мононациональные поселения, а также населенные пункты по принципу религиозной принадлежности их жителей.

«Европейские дипломаты в беседе с израильскими парламентариями раскритиковали данный законопроект, который, по их словам, противоречит демократическим нормам и отдает дискриминацией», — пишут израильские СМИ.

В Израиле законопроект может быть утвержден лишь после того, как будет трижды вынесен на голосование в парламенте.

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