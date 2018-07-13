Иранские военные советники покинут Сирию и Ирак, как только Тегеран об этом попросят правительства этих стран.

Как передает ТАСС, об этом заявил в пятницу советник лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбар Велаяти, выступая в Международном дискуссионном клубе «Валдай».

Он подчеркнул, что военные советники Ирана находятся в Ираке и Сирии по просьбе правительств этих государств. «Когда они скажут, что наши военные советники им не нужны, у Ирана не будет сомнений, чтобы оттуда уйти», — сказал Велаяти.

Он подчеркнул, что Иран намерен противостоять США на Ближнем Востоке и поможет Сирии в случае агрессии. «Будем мощно противостоять американцам, — сказал он. — Будем помогать Сирии противостоять агрессии США».

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