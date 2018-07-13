Израильская технологическая компания «Эльбит маарахот» (Elbit Systems) представила первую модель тяжелого беспилотного летательного аппарата для гражданского рынка. В четверг, 12 июля, была опубликована подробная информация о задачах, которые способен выполнять БПЛА, и его потенциальных заказчиках.

Как сообщают израильские СМИ, беспилотник, созданный израильскими инженерами на базе военной модели Hermes-900, соответствует требованиям и стандартам гражданской авиации и может взлетать и садиться в обычных аэропортах. Его эксплуатация в воздушном пространстве населенных пунктов не требует специальных разрешений.

Новая машина подходит для воздушного патрулирования, выполнения миссий полицейского назначения, слежения за объектами в зоне плотной городской застройки и других задач спецслужб.

Первая коммерческая партия БПЛА уже заказана правительством Швейцарии и будет передана ВВС этой страны в ближайшее время.

Израильские беспилотники предполагается использовать для патрулирования границ государства при любых погодных условиях и с учетом сложного горного рельефа местности.

Размах крыльев Hermes-900 Star Liner составляет 34 метра, что сравнимо с габаритами пассажирского Boeing-737. Системы спутниковой связи позволяют вести обмен информацией из любой точки земного шара. БПЛА оборудован высокоточными видеокамерами с большой резолюцией, имеет новейшие радары, покрывающие территорию в радиусе 80 километров от летящего аппарата.

Даже если связь с центром управления была нарушена, аппаратура дрона позволяет передать на землю записанные ранее фрагменты.

Машина способна пролететь до 1000 километров и находиться в воздухе до 30 часов. При этом, чтобы соответствовать требованиям авиационной безопасности, БПЛА оснащен специальной системой сенсоров, распознающих приближение гражданских самолетов для предотвращения инцидентов в воздухе.

В случае опасного сближения беспилотник проводит автоматический маневр, выходя из опасной зоны. Та же система применима в условиях гористой местности при полете на небольших высотах.

Для воздушного наблюдения полиция и спецслужбы уже используют авиационные средства – аэростаты, квадрокоптеры и вертолеты для выполнения задач невоенного характера в заселенной местности. Но они обладают малой по сравнению с тяжелым БПЛА дальностью полета и способны нести относительно небольшую полезную нагрузку.

Minval.az