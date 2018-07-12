Футбольный клуб «Нефтчи» (Баку) стартовал с победы в Лиге Европы. Как сообщает Report, в рамках первого квалификационного раунда, бакинцы у себя дома принимали венгерский «Уйпешт». Игра состоялась на «Далга Арене» в поселке Мярдякан.

На 8-й минуте после острой атаки гости открыли счет в матче: отличился Даниель Нагин. Однако, форвард бакинцев Багали Дабо на 24-й минуте сравнял счет, а на 71-й оформил дубль, и вывел свою команду вперед. Итог в матче поставил Эмин Махмудов, забив гол на второй добавленной минуте к основному времени. Итак, «Нефтчи» одержал волевую победу со счетом 3:1 и имеет очень хорошие шансы выйти во второй раунд турнира. Ответный матч между этими командами состоится 19 июля.

Отметим, что в других матчах Евро Лиги представители Азербайджана выступили неудачно. Так, «Габала» на своем поле проиграла «Прогрессу» из Люксембурга, а «Кешля» в гостях крупно уступила мальтийскому «Бальцану» со счетом 1:4.

Minval.az