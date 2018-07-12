Президент США Дональд Трамп в четверг опубликовал в Twitter письмо об успехах в укреплении отношений Пхеньяна с Вашингтоном, которое, ему написал лидер КНДР Ким Чен Ын.

В письме Ким Чен Ын отмечает, что он надеется на дальнейшие практические действия в рамках диалога США-КНДР.

«Я желаю, чтобы дальнейшие практические инициативы укрепили доверие к вам, господин президент», — говорится в письме.

Также Ким Чен Ын выразил убежденность в том, что «эпохальный прогресс в отношениях КНДР-США приблизит нашу будущую встречу».

«Очень приятное письмо от председателя Ким Чен Ына из Северной Кореи. Проделан большой прогресс!», — написал Д.Трамп.

В письме, датированном 6 июля, Ким Чен Ын отмечает, что совместное заявление, которое он подписал с Д.Трампом в Сингапуре, стало «началом значимого путешествия».

«Я глубоко ценю энергичные и выдающиеся усилия, которые прикладывает господин президент для улучшения отношений между двумя странами и для добросовестной имплементации совместного заявления», — говорится в письме.

Ким Чен Ын выражает надежду, что его совместные с Д.Трампом усилия, «направленные на создание нового будущего для КНДР и США точно достигнут цели».

Minval.az