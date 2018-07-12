США грозят ввести санкции в отношении России, Евросоюза и Китая в случае новых закупок ими иранской нефти вопреки запретам Вашингтона. Об этом сообщил министр финансов Стивен Мнучин, передает ТАСС.

«Наше намерение заключается в том, чтобы обеспечить исполнение санкций, касающихся иранской нефти, в отношении всех, включая Китай», — заявил Мнучин, выступая на слушаниях комитета по финансовым услугам палаты представителей Конгресса США.

В свою очередь, один из законодателей напомнил министру, что Соединенные Штаты находятся фактически на грани торговой войны с Китаем. «Опять-таки: мы намерены обеспечить соблюдение санкций в отношении них [Китая], в отношении России, в отношении Европы и других, когда дело касается иранской нефти», — подчеркнул в ответ Мнучин.

В начале июля Тегеран утверждал, что нашел способ избежать негативных последствий американских санкций — власти Исламской Республики решили разрешить частным компаниям поставлять иранскую нефть за рубеж. Вашингтон ранее утверждал, что введет ограничения против иранской нефти с 4 ноября.

Minval.az