Экс-премьер Турции Бинали Йылдырым избран спикером парламента, сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что за Йылдырыма проголосовали 335 депутатов.

Отметим, что сегодня в парламенте Турции состоялись выборы спикера.

Бинали Йылдырым был премьер-министром Турции с 24 мая 2016 года по 9 июля 2018 года.

На пост спикера от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) была выдвинута кандидатура экс-премьера Бинали Йылдырыма, от Народной республиканской партии (CHP) — Эрдогана Топрака, от «İyi Parti» — Хайреттина Нухоглу, от Демократической партии народов (HDP) — Мэрала Даныш Бешташа.

Minval.az