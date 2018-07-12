Верховный суд Индии пригрозил закрыть Тадж-Махал, поскольку правительство страны не делает ничего для того, чтобы восстановить мавзолей-мечеть из белого мрамора 17-го века, сообщает ВВС.

«Либо мы закрываем Тадж-Махал, либо сносим его, либо вы его восстанавливаете», — постановил суд в среду в ответ на заявление экологического активиста, обеспокоенного непрерывно ухудшающимся состоянием одного из семи чудес света в мире.

Тадж-Махал был построен по приказу падишаха Империи Бабуридов Шах-Джахана в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребёнка. Он находится в Агре (Индия), на берегу реки Джамна. Здание начали строить примерно в 1632 году и завершили в 1653 году.

Для примера судьи привели Эйфелеву башню в Париже: «Восемьдесят миллионов человек посещают Эйфелеву башню, которая выглядит просто, как телевизионная башня», — отметили судьи.

«Наш Тадж-Махал гораздо красивее, и если бы вы позаботились о его восстановлении, то проблема с иностранной валютой в нашей стране была бы решена (благодаря дополнительным посетителям)», — добавили судьи.

Долгое время власти пренебрегали любыми предупреждениями специалистов, которые настаивали, что Тадж-Махалу грозит уничтожение. Недавно правительство создало специальный комитет для принятия мер по предотвращению загрязнения стен памятника и территории вокруг него. Были закрыты многие производства вокруг мавзолея, однако общая ситуация не изменилась — мрамор продолжает терять свой блеск.

Федеральные правительственные адвокаты ответили суду, что Индийский технологический институт в Канпуре на севере Индии оценивает уровень загрязнения Тадж-Махала и представит свой отчет в течение четырех месяцев. После этого будет создан специальный комитет для решения этого вопроса.

В мае этого года тот же суд поручил федеральным и провинциальным властям назначить международных экспертов для исправления «серьезных изменений цвета» в сверкающем белом мраморе Тадж-Махала из-за продолжающегося загрязнения воздуха.

Судьи отметили, что раньше мавзолей-мечеть становился желтым, но за последние три десятилетия он стал коричневым и зеленым.

Дым и токсичные отходы из десятков тысяч бытовых генераторов, работающих на керосине и дизельном топливе, еще больше отравляют восьмой наиболее загрязненный город в мире. Это еще больше повредило памятник.

В реку Джамну, рядом с которой стоит мечеть, активно сливают промышленные отходы — в дополнение к традиционному пеплу, который рассеивается над рекой после кремаций.

Рои насекомых, размножающихся в кишащей мусором и вредителями реке, своими экскрементами окрашивают мрамор. Их зеленые выделения наносят ему непоправимый вред.

Верховный суд заявил, что регулярно будет рассматривать дело по Тадж-Махалу, начиная с 31 июля. Так они хотят показать всю серьёзность вопроса.

Напомним, Тадж-Махал был включен в 1983 году в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одной из главных туристических достопримечательностей в мире. Ежедневно его посещают до 70 000 человек.

Minval.az