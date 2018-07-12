Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров обменялись мнениями и обсудили дальнейшие шаги по возращению к субстантивным переговорам, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам организованной ими встречи двух министров иностранных дел. Заявление было распространено в четверг.

«Сопредседатели подчеркнули важность снижения напряжения и отказа от подстрекательной риторики. Сопредседатели также подтвердили свою приверженность в вопросе помощи сторонам в их поиске мирного решения нагорно-карабахского конфликта, основанного на ключевых принципах Хельсинского заключительного акта, а именно: неприменение силы или ее угрозы, территориальная целостность и равное право народов на самоопределение», — говорится в сообщении.

Minval.az