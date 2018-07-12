Мужчина, подозреваемый в приставании к 13-летней девочке, получил несколько ударов ножом от её отца. Об этом сообщает управление полиции Анкары.

Инцидент произошёл 10 июля 2018 года в столичном районе Деметэвлер. Девочка рассказала отцу, что в магазине её трогал какой-то мужчина. Отец девочки незамедлительно отправился туда, и, посмотрев записи с камер безопасности, увидел предположительного насильника. После чего он взял в магазине нож и пошёл разыскивать мужчину.

Посреди улицы отец девочки напал на подозреваемого, ударив его ножем несколько раз в живот и в область паха. На место происшествия прибыли полиция и бригады скорой помощи. Также, узнав о случившемся, на место происшествия прибыла жена раненого мужчины.

Шокированная увиденным женщина спрашивала о том, кто это сделал. Прохожие отвечали, что «это сделал отец ребёнка, к которому приставал мужчина».

Minval.az