Участники саммита лидеров НАТО в Брюсселе наблюдали за концовкой полуфинальной встречи Чемпионата мира по футболу между командами Хорватии и Англии в московских «Лужниках».

Как передает «Анадолу», на экране мобильного телефона последние минуты встречи смотрели вместе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Албании Эди Рама.

На видеокадры, размещенные в социальных сетях албанским премьером Рамой с пометкой «Последняя минута» (Minuta e Fundit), попал и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу говорит Мэй, что полуфинальный матч обслуживает турецкий арбитр Джунейт Чакыр.

После финального свистка Рама утешает Мэй, отмечая, что «последующий Мундиаль пройдет на западных Балканах».

В полуфинале ЧМ по футболу в России сборная Хорватии обыграла команду Англии со счетом 2-1, получив путевку в финал мундиаля.

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