Тегеран обвинил США в использовании посольств для шпионажа и ведения подрывной деятельности.

Как передает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в использовании своих посольств в других странах для организации террористических актов и призвал все страны тщательно проверять всех иранских дипломатов.

«Помпео делает эти безосновательные обвинения при наличии разнообразных свидетельств, опубликованных в различных источниках, которые указывают на участие посольств США, где под дипломатическим прикрытием работают сотни военных и сотрудников органов безопасности, в шпионаже и деструктивных шагах», — заявил Касеми, чье сообщение было опубликовано на сайте министерства.

По его словам, в современной истории зафиксированы случаи подобных действий со стороны посольств США, вмешивавшихся во внутренние дела стран своего пребывания и подрывавших отношения этих стран с другими государствами.

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