Адвокат Майкл Авенатти, представляющий интересы американской порноактрисы Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд), которая утверждает, что она имела отношения с американским президентом Дональдом Трампом, рассказал, что его подзащитную арестовали в городе Коламбус.

Как передает Газета.ру, об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Авенатти, Дэниелс задержали во время выступления в стрип-клубе с программой, которую она исполняла неоднократно по всей стране.

«Это было подстроено и политически мотивированно. От происходящего отдает отчаяньем. Мы будем бороться против всех фиктивных обвинений», — заявил Авенатти.

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