Глобальная экономика каждый год теряет до $30 трлн из-за того, что более 130 млн девочек не посещают школу.

Как передает Газета.ру, об этом говорится в докладе Всемирного банка.

Составители отчета пришли к выводу, что если бы каждая девочка в мире получила полное 12-летнее образование, то общий объем заработков женщин мог бы ежегодно привносить в мировую экономику от $15 до $30 трлн.

По информации Всемирного банка, во всем мире около 132 млн девочек в возрасте от 6 до 17 лет не ходят в школу. Девять из десяти девочек (89,3%) получают начальное образование, однако только три из четырех (77,1 %) заканчивают среднюю школу. В странах с низким уровнем дохода менее 65% оканчивают начальную школу, и только треть завершает обучение в средней.

В докладе говорится, что женщины, которые окончили начальную школу, зарабатывают на 14-19% больше женщин без образования. Девушки с полным средним образованием получают уже вдвое больше, а с высшим образованием — в три раза больше, чем девушки без образования.

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