В светском американском журнале New York Magazine предположили, что президент США Дональд Трамп мог быть завербован советскими спецслужбами во время его визита в Москву в 1987 году.

Как передает Газета.ру, автор статьи отметил, что данное предположение является «правдоподобной теорией ошеломляющего сговора».

В журнале посчитали, что начало политической карьеры Трампа началось с его поездки в Москву в 1987 году, где он обсуждал возможность строительства гостиницы. Годом ранее в Нью-Йорке он также встретился с советским послом Юрием Дубининым. В издании отметили, что гостиница так и не была построена, однако «Трамп вернулся из СССР с политическими амбициями».

Автор текста предположил, что у Москвы может быть компромат на Трампа после его визитов в Россию в 1987 и 2013 годах. Поэтому, посчитали в издании, Трамп не хочет публиковать свою налоговую декларацию: там могут содержаться данные о деньгах из России.

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