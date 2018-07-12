Комиссия по справедливой торговле Японии заявила, что компания Apple, возможно, нарушает законы страны, заставляя поставщиков услуг сотовой связи продавать смартфоны iPhone дешевле и повышать ежемесячные платежи за услуги.

Как сообщает Reuters, данными действиями Apple лишает потребителей возможности справедливого выбора.

По данным FTC, Apple вынудила NTT Docomo, KDDI и SoftBank Group предлагать потребителям субсидии и продавать смартфоны iPhone со скидкой.

Комиссия начала анализировать методы продаж Apple еще в 2016 году, но пока не наказывала Apple, поскольку американская компания пообещала пересмотреть свои контракты с операторами.

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