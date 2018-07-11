Афины высылают двух российских дипломатов, еще двум запрещают въезд в страну.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила местная газета «Катимерини» со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники.

Газета уточняет, что меры связаны с «противоправными действиями против национальной безопасности» и «служат ответом на незаконные действия на греческой территории, которые представляют собой вмешательство во внутренние дела Греции».

Среди обвинений в адрес дипломатов — попытки сбора и распространения информации, а также подкуп государственных чиновников.

«Инициатива Афин не оказалась «ударом грома с ясного неба», но отвечает на ряд скоординированных действий по попытке расширения влияния России в Греции», — уточняет издание.

При этом подчеркивается, что Греция хочет поддерживать хорошие отношения с Россией, содействовать дружбе двух народов, сотрудничеству правительств и субъектов гражданского общества с обеих сторон. Однако, по словам источников, это можно сделать только на основе паритета и при условии взаимного уважения суверенитета и независимости двух стран.

Издание утверждает, что у России были попытки вмешаться в особо чувствительные национальные проблемы и интересы Греции на Балканах, в частности по вопросу о названии БЮРМ (Македонии). «Дипломатические источники отмечают, что решение Афин относится исключительно к действиям этих четырех человек, а не к общему хорошему отношению Греции к России», — говорится в статье.

Также приводятся слова собеседника газеты о том, что любые ответные реакции Москвы приведут к «дальнейшим рецидивам».

Minval.az