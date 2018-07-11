Следственный комитет Армении предъявил обвинение в покушении на убийство сыну брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна — Айку Саргсяну.

Как сообщаеют армянские СМИ, Саргсян также обвиняется в незаконном хранении оружия.

Следствием направлено ходатайство в суд об аресте Айка Саргсяна.

Как сообщалось, генеральная прокуратура Армении возобновила производство уголовного дела по статье «покушение на убийство», фигурантом которого стал сын брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна — Айк Саргсян.

1 апреля 2007 года с огнестрельным ранением в области живота в больницу был доставлен житель Еревана Д.Симонян. В тот же день в полицию явился А.Гевондян, предъявив пистолет и патроны, и сообщил, что нашел оружие во дворе детского сада, и в результате неосторожного обращения с пистолетом случайно выстрелил в своего друга.

Тогда было возбуждено уголовное дело по статье 120 УК Армении (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Дело было закрыто в связи с примирением сторон.

Между тем, согласно сообщению Генпрокуратуры, 29 июня потерпевший Д.Симонян направил заявление в прокуратуру, сообщив, что в тот день под воздействием наркотиков в него выстрелил Айк Александрович Саргсян. По его словам, инцидент произошел в их доме — в предусмотренной для охраны комнате.

Пострадавшего доставили в больницу Айк Саргсян и его брат Нарек Саргсян, пригрозив убить, если он расскажет, что на самом деле произошло в их доме.

Возбуждено уголовное дело по статье 34-104 УК Армении (покушение на убийство, наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет).

Minval.az