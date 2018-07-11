Бывшая медсестра из Японии Аюми Кубоки призналась, что убивала пациентов, которые, по ее мнению, должны были скончаться в ее смену, сообщает Asahi Shimbun.

Женщина работала медсестрой в 2016 году и на протяжение двух месяцев делала пациентам в тяжелом состоянии инъекции антисептика, что приводило к их смерти.

Кубоки объяснила, что считала объяснение причин смерти родственникам «проблематичным», поэтому делала так, чтобы пациенты умирали до ее смены.

Бывшую медсестру задержали в июле этого года по подозрению в убийстве 88-летнего Созо Нишикава, который умер в сентябре 2016 года. Следователи выяснили, что Кубоки пришла за два часа до дежурства и сделал мужчине смертельную инъекцию.

Полиция устанавливает причастность женщины к смерти других пациентов. Отмечается, что не все они находились в критическом состоянии.

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