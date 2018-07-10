В Евлахе повесилась мать двоих детей.
Как сообщает Report, инцидент произошел в доме на перекрестке Эльчина Агаева.
Айтадж Анвер гызы Мамедова 1996 г.р. покончила с собой.
По факту проводится расследование.
В Евлахе повесилась мать двоих детей.
Как сообщает Report, инцидент произошел в доме на перекрестке Эльчина Агаева.
Айтадж Анвер гызы Мамедова 1996 г.р. покончила с собой.
По факту проводится расследование.
Дата: 2018/07/10 21:59
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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