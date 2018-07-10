Представители госпиталя, в котором находится отравленный «Новичком» Чарли Роули, заявили, что пострадавший находится в критическом, но стабильном состоянии. Об этом сообщается на сайтенациональной службы здравоохранения Англии.

Директор по уходу за больными в районном госпитале Солсбери Лорна Уилкинсон отметила, что врачи наблюдают небольшое, но значительное улучшение состояния здоровья пострадавшего. При этом Уилкинсон подчеркнула, что Роули все еще в «очень плохом» состоянии и ему требуется круглосуточное наблюдение. Она призвала СМИ воздержаться от попыток узнать дополнительные сведения о ходе лечения Роули.

Minval.az