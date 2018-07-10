Предприниматель и один из основателей известного итальянского дома моды и группы компаний Benetton Карло Бенеттон скончался в Тревизо в возрасте 74 лет, передает телеканал Rai News 24.

По его данным, предприниматель на протяжении полугода страдал от серьезной болезни. У него остались четверо детей.

Карло Бенеттон был самым младшим из четверых основателей — детей семьи Бенеттон. Компания была основана в 1965 году в коммуне Понцано-Венето (провинция Тревизо), в том же году был открыт первый магазин в Италии. В 1969 году первый магазин Benetton появился в Париже, в 1980-е годы — в Нью-Йорке и в Токио.

È morto all’età di 74 anni Carlo Benetton, il più giovane dei quattro fratelli (gli altri sono Luciano, Giuliana, Gilberto) fondatori dell’omonima azienda di abbigliamento italiana. Da tempo era malato di cancro → https://t.co/9g6SOCOuGi pic.twitter.com/HJLwiUbNdt — Rainews (@RaiNews) 10 июля 2018 г.

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