Еще 13 азербайджанских спортсменов наказаны за то, что не смогли пройти допинг-тест.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальном сайте Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA).

Семеро из спортсменов — борцы, четверо — боксеры, а остальные тяжелоатлеты и таэквондисты.

Борцы Гурбан Гурбанов, Шахрияр Мамедов, Гейдар Абдуллаев, Мансур Шахинов, Халид Ализаде и Субхан Мурадов дисквалифицированы на 48 месяцев, Тебриз Юсубзаде — на 24 месяца, боксеры Агалар Садыгзаде, Фарид Гасымзаде и Эльвин Гамбаров — на 48 месяцев, Миргадир Мириев — на 24 месяца, тяжелоатлет Джабраил Абзерли — на 48 месяцев, таэквондист Ульви Мустафаев — на 24 месяца.

Minval.az