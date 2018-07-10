В японской тюрьме, где на прошлой неделе был казнен, а затем кремирован создатель секты «Аум Синрике» Секо Асахара, усилены меры безопасности.

Как сообщает The Guardian, полиция и спецслужбы опасаются, что последователи его учения могут выкрасть прах своего гуру для того, чтобы «отомстить за казнь».

Члены семьи Асахары спорят о том, кому должен достаться его прах. Четвертая дочь Мацумото, которая отреклась от его учения и не поддерживает общение с родственниками, утверждает, что перед смертью он попросил сотрудников тюрьмы передать прах ей. Ее мать и другие дети утверждают, что в последние годы тот был умственно недееспособен, и просят передать останки им.

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