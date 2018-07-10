Пособие содержит список запретных фраз, которые ни в коем случае нельзя говорить детям.

Психологи привели несколько распространенных предложений, которые чаще всего не помогают перевоспитать ребенка, а, наоборот, негативно влияют на его поведение и ухудшают отношения между ним и родителями.

«Сколько раз я говорил тебе так не делать?»;

«Ты меня уже достал!»;

«Почему ты не слушаешь?»;

«Перестань плакать, ты ведешь себя как ребенок!»;

«Потому что я так сказал!»;

«Если ты это не выключишь немедленно, никакого сладкого сегодня!».

Эксперты взамен предложили специальную модель поведения для родителей — ALP. Она состоит из трех этапов: настройка, установка ограничений и решение проблемы.

Прежде всего, родителям необходимо опуститься до уровня ребенка и, глядя в глаза, поговорить в спокойном тоне. Второй этап предусматривает рассказ о причине своего поступка, а третий — поиск компромисса для решения проблемы, сообщает ВВС.