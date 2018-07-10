На юге Ирака в районе нефтяного месторождения Румайла возле города Басра зафиксирована температура в 62 градуса по Цельсию.

Температуру зафиксировали в месте без тени. В тени же температура в самой Басре во вторник, 10 июля, достигла 50 градусов по Цельсию.

По данным сайта, фиксирующего синоптические данные, сегодня в Басре при 50 градусах, температура воздуха ощущается, как 51 градус. Синоптики предупредили, что такая погода может быть опасной для человека.

«Осадки 0%, много солнца; жарко; экстремальная жара может быть опасной для активного отдыха», — рассказали синоптики ресурса Аccuweather.

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