На уходящей неделе, 5 июля , Европейский союз принял решение о продлении срока действия антироссийских санкций до 31 января 2019 года. Об этом говорится на сайте ЕС. Решение, которое вступит в силу 1 августа, аргументируется отсутствием прогресса в выполнении Минских соглашений. Напомним, что изначально санкции были введены 31 июля 2014 года на 12 месяцев в ответ на агрессию по отношению к Украине, и впоследствии усилены и продлены. Евросоюз 12 марта 2018 года продлил санкции на полгода, а 18 июня продлил на год ограничения за аннексию Крыма.

Поддержка Украине , которую оказывает ЕС, безусловно справедлива и важна. Но впору задаться вопросом — а как себя ведет Украина по отношению к государству, которое аннексировало одну часть ее территории, и поддерживает сепаратистов и террористов на другой части ее территории? Уверен, ответы на эти вопросы шокируют многих в Азербайджане.

Цифры, факты, аналогии

Начнем с того, что в 2017 году Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины. Причем вырос и экспорт, и импорт товаров. Об этом говорят данные Государственной службы статистики Украины, опубликованные на сайте данного ведомства. Говоря конкретнее, объем экспорта товаров из Украины в Россию в прошлом году составил 3,9 млрд долларов, что на 109,6% больше, чем годом ранее. Импорт из России в Украину составил 7,2 млрд долл, или 139,9% роста. Таким образом, отрицательное сальдо в торговле Украины с Россией составило почти 3,3 млрд долл.

И вот — первый вопрос. Вы представляете себе, чтобы Азербайджан имел торговые отношения с Арменией, которая оккупировала 20% нашей территории? Вы можете себе представить себе картину, при которой объем этой торговли исчислялся миллиардами долларов, которые текут в экономику страну-оккупанта, давая, в том числе и возможность ему усиливать свою армию и продолжать свою оккупационную политику?

Я не просто этого не представляю, этого нет и быть не может. Азербайджан не имеет никаких экономических отношений с Армений. Наша страна изолировала Армению от всех важнейших и выгоднейших экономических и транспортных проектов, что уже реализованы и реализовываются в регионе Южного Кавказа. Армения ныне превращена в государство-тупик нашего региона. И братская Турция, закрывшая сухопутную границу с ней, всячески поддерживает Азербайджан в его политике давления на оккупанта.

В Украине же пошли каким-то непонятным лично мне путем. Украина считает Россию страной-оккупантом, но российско-украинская граница по-прежнему открыта. И, как пишут украинские СМИ со ссылкой на данные «Укрзализныци», «Львов-Москва» — самый популярный поезд из Украины в РФ. Только за 6 месяцев прошлого года им воспользовались 87 000 человек. Это на несколько десятков тысяч больше, чем поездами «Одесса-Москва» и «Киев-Москва». Проводники говорят, что большинство пассажиров из Львова направляются на заработки. Есть и иные цифры. В 2017 году украинские трудовые мигранты перевели из России на родину 750 миллионов долларов.

И еще: как не раз писала украинская пресса, депутатами Верховной Рады являются несколько господ, имеющих российское гражданство. Плюс гражданами России, по данным все тех же украинских СМИ, являются руководители украинских городов. В частности, мэр Одессы по фамилии Труханов. Но и это еще не все. Помимо носителей паспорта гражданина РФ, в Украине есть немалый процент политиков, выступающих за налаживание отношений с Россией.

И если ранее они говорили об это шепотом и трусливо озираясь по сторонам, то ныне уже вещают на сей счет открыто, в эфире украинских телеканалов. Например, телеканала «Интер», который входит в холдинг, принадлежащий украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, коего 12 марта 2014 года задержали австрийские правоохранители в Вене по запросу ФБР. Еще одним владельцем «Интера» является Сергей Левочкин — в 2010—2014 годах глава Администрации президента Украины Виктора Януковича.

Телеканал «Интер» не раз становился местом пикетов украинской общественности за то, что регулярно транслирует передачи , например новогодние, с участием «звезд» российской эстрады. Именно телеканал «Интер» транслирует в настоящее время матчи чемпионата мира по футболу в России. Закрыть «Интер» не раз требовали многие украинские политики, украинская общественность. Но он продолжает вещать.

Вагиф Алиев и Ocean раздора

Наконец, перейдем к еще одной составляющей, на мой взгляд, странной украино-российской войны. Националистические организации C14 и «Сокол» 6 июля пикетировали в Киеве торгово-развлекательный центр Ocean Plaza. Об этом активисты сообщили в Facebook. По их словам, владелец ТРЦ – » имеет непосредственное отношение к строительству Керченского моста и взимает при этом деньги с украинцев». Протестующие зажгли файеры и нанесли на фасад здания ряд надписей: «Долой российский бизнес!», «Бизнес на крови», «Не покупай российское» и прочее.

В этой связи уместно напомнить, что 4 июня газета «Коммерсантъ» сообщала, что компания «ТПС Недвижимость», подконтрольная в том числе дочери Аркадия Ротенберга Лилии, ведет переговоры о продаже Ocean. По данным издания, российская компания может продать свой актив за $270–315 млн. Примерно в такую же сумму объект оценивался шесть лет назад. И тут впору задать вопрос — как вообще получилось, что до сих пор в Киева функционирует ТРЦ, принадлежащий российскому бизнесмену, находящемуся под санкциями ЕС и США?! Я лично не могу себе представить, чтобы в Баку функционировал ТРЦ, принадлежащий какому-то олигарху из Армении, вне зависимости от того, находится или нет он под санкциями ЕС и США.

Но в этой истории есть и еще один важный момент. Как пишет украинская пресса, собственником торговых центров Мандарин Плаза, Ocean Plaza, Lavina Mall, Blockbuster Mall и, главное, Ocean Plaza является бизнесмен Вагиф Алиев. Огромная часть его жизни связана с Россией. Начать хотя бы с того, что в начале 80-ых годов прошлого века его семья переехала из Баку в Кисловодск.

В России же Вагиф Алиев стал состоятельным человеком, бизнесменом. И вот входе одной из своих поездок в Москву он познакомился с молодым и амбициозным предпринимателем Игорем Бакаем, который в 90-ые годы был главным поставщиком туркменского газа в Украину. Бакай на тот момент жил в Киеве, Алиев – в Кисловодске, но это не помешало новоиспеченным друзьям открыть компанию «Велес» и фирму «Арбат», которые занимались торговлей.

Не буду утомлять читателей рассказом о дальнейших перипетиях в судьбе Вагифа Алиева — человека, который никогда не считал для себя важным и нужным демонстрировать любовь к Азербайджану, помогать нашей стране или представителям азербайджанской диаспоры в Украине. Скажу лишь, что он прекрасно наладил отношения с прежней украинской властью. В частности, он входил в ближний круг экс-президента Украины Виктора Януковича. Попутно он был и остается одним из крупнейших украинских девелоперов. И он никуда не собирается уезжать из Украины. Он намерен и далее строить ТРЦ. И это – при всем том, что его деловыми партнерами являются многие россияне и ярко выраженными связями с Януковичем.

Плюс ко всему, было бы уместно напомнить, что дочерью Вагифа Алиева является Нателла Крапивина — продюсер певицы Светланы Лободы, которая также часто ездила в Россию с гастролями, уже после аннексии Крыма и войны в Донбассе. В частности, в Одессе был сорван концерт Светланы Лободы. Инцидент произошел 28 мая прошлого года у ночного клуба «Ибица», где должна была выступать певица. В целом, не только Лобода, но и целый ряд иных украинских певцов и певиц, например Ани Лорак, часто ездят в Россию на концерты, корпоративы. И это – еще одного из того, чего я никак не могу понять и принять, наблюдая за тем, что происходит в тот самый момент, когда продолжается война между Украиной и Россией.

Акпер Гасанов

Minval.az