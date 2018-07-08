В воскресенье, восьмого июля на территории рынка строительных материалов в Наримановском районе столицы пожара не зарегистрировано. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства по чрезвычайным ситуациям АР.

Таким образом ведомство отреагировало на появившуюся в ряде бакинских СМИ информацию о том, что в воскресенье в третий раз за несколько последних недель загорелся рынок стройматериалов.

МЧС заявляет, что пожара на рынке в этот раз не произошло. Однако, в сообщении ведомства отмечается, что сгорели примерно 650 квадратных метров сухой травы на данной территории. Пламя было потушено силами пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Minval.az