Поэт Джалил Джаваншир в прямом эфире социальной сети Facebook заявил о желании совершить суицид.

Как сообщает АПА, Джалил Джаваншир сказал, что в социальной сети он говорит своим друзьям прощальные слова. После этого он, высказав различные мысли о любви, жизни и стране, начал наносить порезы на свое предплечье, демонстрируя тем самым, что он намерен порезать вены.

Писатель пользователям социальной сети не сказал адрес своего проживания и местонахождения. Дж.Джаваншир в своем видеобращении отметил, что до настоящего времени он 11 раз предпринимал попытки суицида.

Как пишут пользователи социальной сети Facebook, брат Джалила Джаваншира пришел домой к писателю и отговорил его от совершения самоубийства.

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