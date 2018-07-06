Начавшийся ночью 5 июля в труднодоступных горных местах Масаллинского регионального лесхоза на территории Ярдымлинского района пожар полностью локализован.

Как сообщили АПА в пресс-службе МЭПР, территории, на которых наблюдается задымление, взяты под контроль.

Отметим, 5 июля в ночное время суток в труднодоступных горных местах Масаллинского регионального лесхоза произошел пожар. Жаркая и ветреная погода создавала трудности в тушении пожара. К ликвидации огня были привлечены сотрудники МЭПР, МЧС, представители местной исполнительной власти и простые жители района.

Читайте также: Авиация МЧС тушит пожар в лесу Ярдымлы

Minval.az