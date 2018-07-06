Начавшийся ночью 5 июля в труднодоступных горных местах Масаллинского регионального лесхоза на территории Ярдымлинского района пожар полностью локализован.
Как сообщили АПА в пресс-службе МЭПР, территории, на которых наблюдается задымление, взяты под контроль.
Отметим, 5 июля в ночное время суток в труднодоступных горных местах Масаллинского регионального лесхоза произошел пожар. Жаркая и ветреная погода создавала трудности в тушении пожара. К ликвидации огня были привлечены сотрудники МЭПР, МЧС, представители местной исполнительной власти и простые жители района.
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