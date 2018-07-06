«Недавно Александр Гельевич Дугин пригласил меня поехать в Азербайджан и поехать в район Карабахского конфликта — в Физулинский район. Многие меня осуждают, армянские читатели, слушатели говорят, что я якобы продался, что я абшеронский манкурт, что я получил бакинские деньги. Во-первых, даю вам слово, что не получил никаких денег, и не собирался получать. Если бы мне предложили деньги, то я бы ни за что туда не поехал. Конечно, азербайджанцы обеспечили мне достаточно комфортную поездку».

Об этом в ходе передачи «Итоговый стрим» на своем канале на YouTube журналист Максим Шевченко, говоря о своей недавней поездки в Азербайджан.

Он подчеркнул, что российская делегация посетила оккупированные районы, которые по всем нормам международного права считаются территорией Азербайджана.

«Предположим, что Нагорный Карабах — это спорная территория. Но Физулинский, Лачинский, Кельбаджарский, Зангиланский, Агдамский, Джебраильский и Губадлинский районы – это территория Азербайджанской Республики, незаконно оккупированная армянскими вооруженными формированиями при поддержке российского, ельцинского режима в начале 90-ых годов. Кто скажет из армян, что это не так? Кто из них скажет, что это территория Армении?», — вопросил журналист.

Шевченко отметил, что армянские войска должны быть выведены из оккупированных районов Азербайджана, безусловно, туда должны вернуться миллион азербайджанских беженцев. И после этого, по его словам, Баку готов обсуждать статус Нагорного Карабаха.

«Моя позиция всегда была неизменной. Я считаю, что и армяне должны вернуться в Азербайджан, где они жили столетиями. Я также считаю, что 400 тыс. азербайджанцев, которые были изгнанных из Армении, должны вернуться в свои дома. Это была трагедия для всех людей. Поэтому я поехал туда, чтобы сказать, что война – плохое решение всех этих вопросов для азербайджаного и армянского народов. Я считаю, что эти районы должны быть освобождены без предварительного торга. Серж Саргсян, плохой он или хороший, но он договорился об освобождении 5 районов с Ильхамом Алиевым. Это привело бы к разрядке ситуации… Но Саргсяна сняли, пришел Пашинян, и вновь началась эскалация насилия. Я против политики Пашиняна, я считаю, что нужно продолжить политику по освобождению оккупированных территорий Азербайджана. Я уверен, что разумные армяне, разумные жители Армении, которые не заражены мифами национализма, поддержат меня. Поэтому считайте, что моя поездка в Физулинский район была символической. Я призываю два древних народа к реальному и мирному диалогу», — подчеркнул М.Шевченко.

Журналист также заявил, что к войне в Азербайджане готовы все. В этом он убедился, побывав на позиции азербайджанских войск.

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Minval.az