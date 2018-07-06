Житель Баку Исмаил Байрам оглу Бабаев 1945 года рождения внезапно скончался в автобусе №183. Предполагается, что мужчина умер в результате сердечного приступа, пишет АПА.
По факту ведется расследование.
Житель Баку Исмаил Байрам оглу Бабаев 1945 года рождения внезапно скончался в автобусе №183. Предполагается, что мужчина умер в результате сердечного приступа, пишет АПА.
По факту ведется расследование.
Дата: 2018/07/06 11:43
Раздел: Азербайджан, Происшествия
Просмотров:
245
Азербайджанцы тратят в Грузии меньше всего денег среди визитеров из соседних стран.
— У меня просто нет слов. Того, кто стрелял в Эльмара, превратили в национального героя.
В Лянкяране 6-летний ребенок выпил химическое вещество. Как сообщает Report, инцидент произошел в отдаленном селе Гюнахирда.
Глава пресс-службы МИД Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев распространил заявление в связи с 25-ой годовщиной оккупации Агдере и
Попытка госпереворота в Черногории может больно ударить по Москве
Захарова коснулась помощи России в ликвидации энергоаварии в Азербайджане
Европейский парламент рекомендует Совету ЕС и Комиссии обеспечить приоритет диалогу между Азербайджаном и Арменией и усилить участие
Российский миллиардер азербайджанского происхождения Вагит Алекперов не смог попасть в новый рейтинг Forbes.
«Принятие такого решения требовало от президента Казахстана большого мужества, решимости и мудрости», — сказал в видеоролике к фильму президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев (Видео)