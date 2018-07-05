Президент США Дональд Трамп встретится 16 июля в Хельсинки один на один с президентом России Владимиром Путиным, после чего пройдет встреча в расширенном составе и рабочий ланч.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил на брифинге журналистам посол США в России Джон Хантсман.

«Трамп примет участие во встрече один на один с президентом России Владимиром Путиным, потом пройдет встреча в расширенном составе и рабочий ланч с президентом Путиным», — отметил он.

После этого вечером 16 июля Трамп отправится обратно в США.

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