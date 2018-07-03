Президент США Дональд Трамп планирует в самом начале российско-американских переговоров, которые пройдут 16 июля в Хельсинки, побеседовать с российским президентом Владимиром Путиным с глазу на глаз, без помощников.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к организации встречи с американской страны, Трампу нужно «больше времени на то, чтобы установить отношения взаимного личного доверия». Это будут первые официальные переговоры Путина и Трампа с момента вступления последнего в должность президента США.

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