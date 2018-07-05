Как сообщили Minval.az в МЧС, сегодня утром около 8:25 вспыхнул пожар на одном из резервных трансформаторов Мингячевирской тепловой электростанции.

Согласно сообщению, на место происшествия сразу прибыла техника и личный состав пожарной службы МЧС, пожар был быстро ликвидирован.

От огня пострадала обмотка одного из трансформаторов электростанции, также огонь охватил площадь в 400 квадратных метров, на которые разлилось трансформаторное масло.

По факту начато разбирательство.

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На теплоэлектростанции в Мингячевире в четверг, 5 июля, начался пожар.

Как сообщают местные СМИ, пожарные бригады МЧС пытаются потушить огонь.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции.

В вечерние часы вторника Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света.

Minval.az