Стали известны подробности вооруженного нападения на главу Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева.

Согласно информации агентства Репорт, в результате происшествия глава исполнительной власти получил тяжелые ранения. Э.Велиев сперва был доставлен в Центральную клиническую больницу, но из-за тяжелого состояния он был отправлен в Баку на вертолете.

Инцидент произошел около 20:00 вечера, на центральной площади напротив здания Исполнительной власти города. Стрелок Юнис Сафаров задержан.

По предварительным данным, он является гражданином России. В прошлом году в Гяндже он напал на сотрудника охранной полиции, отобрал его оружие и скрылся с места преступления, за что был объявлен в розыск.

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