В городе Гянджа совершено вооруженное покушение на главу исполнительной власти Эльмара Велиева.

По информации АПА, на главу ИВ напал разыскиваемый полицией мужчина.

Агентство Репорт отмечает, что в результате происшествия Э.Велиев тяжело ранен, а его охранник Гасым Ашбазов скончался на месте происшествия.

Глава Исполнительной власти в тяжелом состоянии был доставлен в Центральную клиническую больницу. Совершивший вооруженное нападение Юнис Сафаров задержан.

Сообщается, что некоторое время назад между Э.Велиевым и нападавшим возник спор.

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