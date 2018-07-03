Убийство женщины совершено в Исмаиллинском районе в ночь со второго на третье июля. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Прокуратуре Исмаиллинского района.

Жертвой преступления стала уроженка Агдашского района Сафарова Джейхуна Адиль гызы, проживавшая в селе Кюрдмашы. Женщина была убита выстрелом из огнестрельного оружия. По подозрению в причастности к убийству задержан супруг Сафаровой — Эльчин Джафаров.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина только вернулся из Турции, куда ездил на заработки.

Во время допроса Джафаров заявил, что убил жену из-за ревностного отношения к вопросам чести и достоинства. Задержанный показал, что видел, как к его жене на свидание пришел чужой мужчина. Увидев это, он вооружился охотничьим ружьем и направился прямо к ним. Джафаров застал жену в компании с тем самым любовником. Мужчину Джафаров прогнал, а вот с женой расправился — застрелил на месте.

По факту прокуратура района возбудила уголовное дело, расследование продолжается.

Minval.az